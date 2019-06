Le Final Four de la première édition de la Ligue des Nations a lieu cette semaine au Portugal, à un an de l'Euro 2020.

La première demi-finale opposera le Portugal à la Suisse mercredi à Porto. La seconde demi-finale verra les Pays-Bas affronter l'Angleterre jeudi à Guimaraes. Le match pour la 3e place et la finale se dérouleront dimanche, à Guimaraes et Porto.

Pour rappel, la Belgique a manqué ce Final Four à la suite de sa défaite 5-2 en Suisse lors de la dernière journée de la phase de groupes de cette nouvelle compétition de l'UEFA.

C'est donc la Nati qui défiera les champions d'Europe portugais devant leur public mercredi (20h45) au stade du Dragon de Porto. La "Selecçao" sera emmenée par Cristiano Ronaldo, qui avait fait une pause à l'automne pour s'adapter à sa nouvelle vie à la Juventus Turin.

Jeudi, les Pays-Bas, absents de l'Euro 2016 et du Mondial 2018, défieront l'Angleterre, 4e de la dernière Coupe du monde. Les Néerlandais n'ont plus soulevé de trophée depuis l'Euro 1988, tandis que les Three Lions n'ont que la Coupe du monde 1966 dans leur armoire à trophées.

Ce mini-tournoi qui réunit les quatre vainqueurs de groupes de la Ligue A, la plus relevée, n'a pas d'influence sur les qualifications pour l'Euro 2020.

La Ligue des Nations délivre bien quatre billets pour l'Euro 2020, mais ceux-ci seront attribués à l'issue des barrages auxquels participeront les 16 vainqueurs de groupes (quatre dans chaque division), ou le deuxième si le vainqueur est déjà qualifié via la phase classique des éliminatoires, disputée de mars à novembre 2019.

A noter que l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) sera utilisée lors ce Final Four. Il s'agit d'ne première pour un tournoi entre équipes nationales organisée par l'UEFA.