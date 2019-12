Lionel Messi est désormais le seul recordman du nombre de Ballon d'Or après son sixième sacre individuel reçu au théâtre du Châtelet, lundi soir à Paris.

Le capitaine du FC Barcelone, 32 ans, a devancé le défenseur central néerlandais de Liverpool Virgil Van Dijk et l'attaquant de la Juventus Cristiano Ronaldo, cinq fois lauréat. "Je tiens à remercier les journalistes, mes coéquipiers qui m'ont permis de remporter cette distinction", a déclaré Messi, déjà désigné meilleur joueur FIFA The Best en septembre dernier, devant sa famille présente dans la capitale française.

"Je me souviens de mon premier Ballon d'Or, c'était impensable à cette époque. Et maintenant j'en ai un sixième. C'est un moment complètement différent, je tiens à remercier ma famille, mes enfants. Il ne faut jamais cesser de rêver, jamais cesser de travailler, de prendre du plaisir quand on joue au foot. Je suis béni, j'espère pouvoir continuer pendant longtemps, je pense que j'ai encore des belles années devant moi même si la retraite approche", a-t-il ponctué.

Champion d'Espagne avec le FC Barcelone, meilleur buteur de la Liga et de la Ligue des Champions lors de la saison 2018-2019, Messi entre un peu plus dans la légende d'un sport dont il repousse sans cesse les limites. Arrivé en Catalogne à l'âge de 13 ans, Messi compte 701 rencontres avec le Barça et affiche un total ahurissant de 614 buts et 250 assists.

Van Dijk: "Beau de voir qu'un défenseur peut être si proche" de gagner

Le robuste défenseur de Liverpool Virgil van Dijk a bien failli empêcher Lionel Messi de remporter un sixième Ballon d'Or. Mais le Néerlandais a finalement terminé deuxième derrière l'Argentin du FC Barcelone mais devant le Portugais Cristiano Ronaldo (Juventus). "Malheureusement, il y a quelques joueurs (Messi, ndlr) qui sont un peu hors normes. Six Ballons d'Or... Vous devez respecter la grandeur", a déclaré le Reds lundi soir au théâtre du Châtelet à Paris. "Je suis très fier de ce que j'ai accompli l'année dernière avec Liverpool et les Pays-Bas", a ajouté celui qui a remporté la Ligue des Champions. "Pour être honnête, je n'aurais jamais imaginé être en lice pour le Ballon d'Or jusqu'à ce que je sois nommé. Ma carrière n'a jamais été facile, je suis arrivé tard mais je n'ai jamais abandonné."

Un autre international 'Oranje' est monté sur la scène lundi soir. En effet, Matthijs de Ligt, 20 ans, a remporté le deuxième Trophée Kopa, récompensant le meilleur jeune joueur (U21) de l'année. "Cela signifie beaucoup, je suis très heureux de ce prix. Pour moi, c'est un grand honneur de gagner ce prix parmi d'aussi grands joueurs. Donc, je suis vraiment content de ça. Ce n'est pas très commun pour un défenseur de gagner ce prix, ou un autre prix. Cela montre que je suis sur la bonne voie", a déclaré celui qui est passé de l'Ajax Amsterdam à la Juventus cet été. Il avait grandement participé à l'épopée des Ajacides lors de la dernière Ligue des Champions, éliminés aux portes de la finale par Tottenham.

Liverpool a vu son gardien Alisson Becker décrocher le Trophée Yachine du meilleur gardien, décerné pour la première fois. "Cela veut dire beaucoup, cela récompense le grand travail. C'est une super récompense de reconnaître la classe des gardiens. Nous travaillons dur pour rendre la vie des attaquants difficile. Être dans le top 10 du Ballon d'Or, c'est un grand succès pour un gardien", a déclaré le Brésilien également 7e du Ballon d'Or.