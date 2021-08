L'attaquant intégrera l'équipe dès l'entrainement de ce mardi. "Nous connaissons tous les qualités du joueur et nous avons pleinement confiance en lui", a avancé Frédéric Herpoel, président sportif du club hennuyer. "Son expérience sera également utile pour nos jeunes. Les joueurs connaissent nos ambitions et je suis persuadé qu'ils se battront pour nos supporters, qui le méritent."

Ogunjimi, 33 ans, a beaucoup bourlingué dans sa carrière. Après avoir joué à Genk, Waalwijk, Majorque, le Standard, le Beerschot, OHL, il a opté pour des destinations plus exotiques en Norvège (Strømsgodset), Corée du Sud (Suwon), Thaïlande (Ratchaburi ), Albanie (Skenderbeu), Kazahstan (FK Okjetpes Kök?etaw) et en Biélorussie (FK Okjetpes Kök?etaw). Il est revenu en 2018 en Belgique où il a joué pour le Lierse et le Patro Eisden.