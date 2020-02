Waasland-Beveren est dernier en D1A. Lokeren est dernier en D1B. Il reste un petit espoir mais les deux clubs voisins de 27 kilomètres sont mûrs pour la bascule.

L’argent manque déjà à Lokeren et Beveren pourrait vite faire le même constat la saison prochaine. Le vieux fantôme de la fusion ressurgit donc, une fois de plus. Un seul et même grand club dans le pays de Waes, voilà la solution pour rester compétitif.