Le Sporting Lokeren, relégué sportivement en Proximus League au terme de la défunte saison, a battu l'AS Monaco sur le score de 5-0, dimanche en match de préparation à la nouvelle saison.

Lokeren, qui n'est pas encore certain de jouer en D1A ou D1B suite à l'enquête dans le cadre de la suspicion de fraude dans le milieu du football, est rentré aux vestiaires avec un avantage de trois buts contre des Monégasques où figuraient notamment Djibril Sidibé, Diego Benaglio et Naldo au coup d'envoi. Le nouveau venu Hajric a inscrit un doublé (21e, 40e) alors que Mbayo a fait 2-0 à la 31e. En seconde période, l'équipe de Glen De Boeck a ajouté deux nouveaux buts via Mbayo (48e) et Tsibuabua (79e) malgré les montées de Cesc Fabregas et Rony Lopes.

En début de journée, Mouscron a ponctué son stage de préparation en Autriche par une victoire 2-0 contre le club tchèque de D1 du Sigma Olomouc. Les Hurlus ont marqué grâce à Olinga (17e) et Mohamed (76e) sur penalty.