Le 31 mars dernier, Loris Brogno a compris qu’il ne resterait pas une quatrième saison au Kiel. "C’était la date limite pour lever l’option et ils ne l’ont pas fait. Plus tard, la direction m’a convoqué pour m’annoncer la nouvelle. Tout s’est fait correctement. Je n’étais pas déçu ou fâché. D’un côté, j’avais noué de belles relations et des liens d’amitié. Mais d’un autre côté, je tournais la page des blessures. J’ai eu tellement de pépins physiques que je n’avais jamais eus auparavant. C’est une façon de clore un chapitre et d’en ouvrir un nouveau."

Ce nouveau chapitre, il s’écrira désormais… en Azerbaïdjan. Le Carolo a en effet signé un contrat de deux ans à Zira, un club situé dans la capitale Bakou. Surprenant.

"Je n’ai fermé aucune porte durant le mercato. J’ai eu quelques contacts en Belgique, mais très peu. Vers le mois de juin, je devais signer en Roumanie. C’était un peu spécial. En fait, au dernier moment, j’ai décidé de ne pas monter dans l’avion. Le jour même. Ensuite, il y a eu l’Euro et le marché était très plat. Cela ne bougeait vraiment pas beaucoup, jusqu’à la mi-juillet. J’ai eu des propositions à droite et à gauche, mais je me suis montré patient. Je voulais faire le bon choix pour moi, mais aussi ma femme et mes deux enfants."

Parmi les options qui s’offraient à lui, il y avait donc Zira FK, une formation azérie. "Mon premier contact a été un appel de l’entraîneur. Raşad Sadyqov m’a présenté sa philosophie et son projet. À cause du Covid, je ne pouvais pas me déplacer. Et vu qu’il ne parle pas l’anglais, ça s’est fait par téléphone avec un traducteur. En fait, c’est une ancienne star du foot azéri (NdlR : 111 sélections nationales). Il est très connu et respecté."