C’est une véritable bombe qui a été lâchée dans le monde du football ce dimanche sur les coups de minuit. Alors que les équipes s’affrontent en Ligue des champions la semaine prochaine dans le cadre des demies finales, pour ce qui pourrait bien être la dernière formule telle qu’on la connaît, douze des plus grands clubs de football européens ont annoncé la création de leur propre compétition qui ferait concurrence à la C1.

Après plusieurs mois de rumeurs, ces clubs ont annoncé dimanche 18 avril la création d’une « Super League », championnat fermé composé des meilleurs clubs d’Europe. Luc Arrondel, directeur de recherche au CNRS et économiste du sport, décrypte ces décisions et leurs conséquences financières.

Au vu de la formation d'une oligarchie de clubs dans le football européen depuis de nombreuses années, cette ligue n’est-elle finalement pas un aboutissement pour le cercle fermé des très riches du foot ?

“Il faut voir ça comme une évolution logique de l’économie du foot depuis les années 90. D’une certaine manière, avec l’accroissement des inégalités entre les clubs, le fait que les ligues nationales soient assez prévisibles et que le dernier carré de la Champion’s League soit régulièrement le même, c’est une conséquence de tout ça. Mais d’un autre côté, c’est plus surprenant sur le plan sportif. Le foot suit les lois du jeu donc j’ai du mal à voir comment ça pourrait être géré de manière privée. Sur ce point, je pense que ça va évoluer dans les jours qui viennent, je vois mal une séparation complète de cette oligarchie par rapport au football en général. Le fait que ça se passe en dehors de l’UEFA me semble compliqué et intenable, il faut des règles du jeu.