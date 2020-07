Son sourire en dehors du terrain est toujours aussi communicatif. Mais sur la pelouse, entouré des jeunes de l’EF Academy, le sérieux est de rigueur. "On n’est pas là pour rigoler. Le but est d’offrir des entraînements de pointe et une expérience professionnelle à des jeunes joueurs pour progresser. Le but n’est d’ailleurs pas de répéter ce que les enfants ont déjà vu en club mais de se démarquer avec une autre approche, basée sur la conservation de balle, la technique, le physique et la tactique", précise Luigi Pieroni (39 ans), formateur aux côtés d’Emilio Ferrera, à l’origine de cette Académie, mais aussi de Jeanvion Yulu-Matondo ou Aloys Nong, entraîneurs ("que des gens qui connaissent bien le foot").

Mais d’ici quelques semaines, le rôle de l’ancien buteur va changer. Il va devenir coordinateur de l’implantation que l’EF Academy (déjà présente à Alost et Asse) va ouvrir à Tubize. "Je serai amené à avoir un œil sur toutes les catégories, U9 à U14, et j’irai peut-être un peu moins sur le terrain. Mais j’irai quand même (sourire). Avec un œil peut-être un peu différent. Mais toujours le respect de la méthodologie d’Emilio."

Que vous ne connaissez que depuis quelques mois.

(...)