Les Intéristes (79 points) comptent provisoirement 13 points d'avance sur leur rival, le Milan AC qui affronte la Lazio lundi. La Juventus, tenue en échec par la Fiorentina (1-1) est troisième avec 66 points également, et l'Atalanta, qui accueille Bologne à 20h45, est actuellement 4e avec 65 unités. Hellas est dixième avec 41 points.

En France, Nantes, sans Renaud Emond ni Anthony Limbombe, restés sur le banc, a remporté une victoire importante dans la lutte pour le maintien face à Matz Sels et Strasbourg (1-2). Les Alsaciens avaient pourtant ouvert le score grâce à Ludovic Ajorque (43e) mais l'éphémère défenseur du Club de Bruges Jean-Charles Castelletto (53e) et Ludovic Blas (76e) offraient la victoire aux Nantais qui s'accaparent la place de 18e et barragiste, à égalité avec Nîmes, battu par Lens (2-1) et premier relégable (31 points). Strasbourg est 15e avec 37 points.

Jeremy Doku et le Stade Rennais l'ont emporté sans difficulté face à Dijon (5-1), avec Jeremy Doku pendant tout le match, des buts de Yassine Benzia (9e sur penalty) pour Dijon, et de Martin Terrier (16e et 71e), Flavien Tait (72e), Gerzino Nyamsi (81e) et Clément Grenier (90e+1) pour les Bretons qui sont toujours 7e de Ligue 1 avec 54 points, un de moins que Marseille et deux de moins que Lens. Dijon est toujours lanterne rouge et est déjà mathématiquement relégué en Ligue 2.

Aux Pays-Bas, le Fortuna Sittard est venu à bout de la lanterne rouge d'Eredivisie, ADO La Haye (0-3), des buts de Zian Flemming (39e), Sebastian Polter (48e) et Tesfaldet Tekie (77e). Thibaud Verlinden a fêté sa première titularisation avec Sittard mais est sorti à la mi-temps alors que Dario Van den Buijs a dû sortir blessé après seulement 5 minutes. Sittard est désormais 12e avec 37 points alors que La Haye reste dernier avec 16 unités, 8 de moins que le barragiste, Emmen, qui l'a emporté 3-1 face à Heracles Almelo plus tôt dans la journée. Grâce à sa victoire face à l'AZ Alkmaar (2-0), l'Ajax Amsterdam est quasiment assuré de remporter le titre de champion des Pays-Bas, le 35e de son histoire. Les Ajacides comptent 12 points d'avance sur le PSV à 4 journées de la fin.

En Turquie, Basaksehir a partagé l'enjeu face à Alanyaspor (0-0). Nacer Chadli est resté sur le banc alors que Boli Bolingoli-Mbombo est entré au jeu à la 76e minute, ses premières minutes de jeu depuis la défaite 5-1 face au Paris Saint-Germain le 9 décembre 2020 en Ligue des Champions. Basaksehir est dix-septième et premier non-relégable avec 37 points, soit autant de points que le seizième, Kasimpasa et que le 18e, Erzurum BB qui l'a emporté 2-3 face à Gaziantep, grâce à des buts de Ricardo Gomes (54e), Hasan Hatipoglu (59e) et Rahman Cagiran (84e) contre un doublé de Muhammet Demir (69e et 90e). Du côté de Gaziantep, Kévin Mirallas est entré à la 64e minute et a donné la passe décisive sur le premier but de Demir. Gaziantep reste coincé à la 8e place de Superlig avec 51 points.