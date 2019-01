Ole Gunnar Solskjaer a réussi la passe de huit. Depuis l’éviction de José Mourinho et son intronisation à la tête des Red Devils mi-décembre, l’entraîneur norvégien a aligné six succès en Premier League et deux en Cup.

Pour le cinquième tour de la Coupe d’Angleterre, Ole Gunnar Solskjaer avait décidé de titulariser Romelu Lukaku à la pointe de l’attaque de Manchester United. Une bonne nouvelle pour le Diable qui n’avait les honneurs de débuter que pour la deuxième fois depuis l’arrivée de l’entraîneur norvégien. Et Romelu Lukaku a pleinement saisi l’opportunité qui lui était donnée.

Après une première demi-heure plutôt discrète, le Diable s’est distingué en adressant une merveille de passe en profondeur à travers la défense d’Arsenal pour Alexis Sanchez. Offrande qui s’est transformée en passe décisive grâce au talent de l’attaquant chilien. "C’est un fantastique but et une superbe passe de Rom, je dois le dire. Juste avant, j’avais dit : ‘Rom, tu devrais rester dans le paquet !’ Mais ensuite, il fait cette passe fantastique", a ainsi avancé Ole Gunnar Solskjaer après la rencontre.

Deux minutes plus tard, Romelu Lukaku remettait ça en adressant un centre parfait pour Jesse Lingard qui doublait la mise du plat du pied.

Remplacé à la 71e minute par Marcus Rashford, Romelu Lukaku a tout de même été élu homme du match par les supporters de Manchester United. Preuve que le Diable, pourtant seul en pointe, a réalisé une performance remarquable. " Rom a déjà joué dans cette position pour Everton et pour la Belgique. C’était contre Arsenal il y a quelques années et en Coupe du Monde contre le Brésil. C’est donc une tactique que nous pouvons utiliser. Nous n’avons pas réussi à obtenir de centres ce soir, mais il a tenu la balle et a couru dans la profondeur pour faire démarquer d’autres joueurs", a analysé l’entraîneur des Red Devils.

Même s’il n’a pas les préférences d’Ole Gunnar Solskjaer, Romelu Lukaku continue à soigner ses statistiques. Depuis le départ de José Mourinho, l’attaquant des Diables a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives en à peine 230 minutes de jeu. Malgré cela, Romelu Lukaku devrait logiquement continuer à évoluer dans l’ombre de Marcus Rashford. Un homme qui "joue le football de sa carrière" et qui peut "clairement devenir un joueur de classe mondiale" selon Ole Gunnar Solskjaer.

Mais l’entraîneur norvégien sait désormais qu’il peut faire entrer son attaquant belge à tout moment afin de faire basculer une rencontre. Un peu à l’image de ce qu’Ole Gunnar Solskjaer faisait lorsqu’il jouait pour Manchester United.