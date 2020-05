Hertha Berlin Ce samedi, face à Hoffenheim, Dodi Lukebakio a fait son retour sur les terrains de football avec le Hertha Berlin (victoire 0-3).

Un retour assez particulier dans une ambiance très silencieuse. "C’est très bizarre de jouer sans les supporters" , a expliqué lors du Grand Débrief l’ancien joueur de Charleroi. "On a l’impression de jouer un match amical. Pendant la rencontre, on oublie un peu la situation de crise. On s’habitue même si on ne se sent pas complètement libre. Quand j’ai été remplacé, j’ai remis un masque en devant faire attention aux distances avec mes coéquipiers."

Le coéquipier de Dedryck Boyata avait travaillé dur pour être au top ce week-end. "Nous avions tous bien bossé. Nous étions physiquement plus en forme qu’Hoffenheim et cela a payé. Nous nous sommes rassemblés 8 jours avant le match et avons vécu une semaine tous ensemble. Il fallait se remettre rapidement dans le bain et cette victoire nous donne de la confiance pour la suite du championnat."