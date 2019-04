Et de quatorze. En trouvant le chemin des filets face à Mayence, Dodi Lukebakio a inscrit le quatorzième but de sa saison en Allemagne.

C’est son dixième pion en Bundesliga, ce qui le place à égalité avec des joueurs du calibre d’Ante Rebic (Francfort), Jadon Sancho (Dortmund) ou encore juste devant Thorgan Hazard et son équipier Benito Raman. Pas mal pour un novice dans le foot allemand ! L’ancien Standardman a d’ailleurs un pied dans l’égalisation de Dodi, qui a dû s’y reprendre à deux fois avant de tromper le gardien de but adverse.

Pas de chance néanmoins, Lukebakio a raté un penalty à l’heure de jeu (poteau), alors que le score était de 1-1. Résultat, Mayence s’est remis en selle pour finalement remporter le match 3-1. Actuellement dixième du classement, le Fortuna fait mieux que se défendre dans une division qu’il avait atteinte en fin de saison dernière. C’est en partie grâce au duo belge, impliqué dans plus de 60 % des buts du club en championnat : dix buts et quatre assists pour Lukebakio, pour neuf et trois passes décisives du côté de Raman, soit 26 réalisations sur les 40 du club rouge et blanc.

Il n’en fallait pas plus pour voir le Bild évoquer un intérêt de Schalke 04 pour le joueur de 21 ans, prêté par Watford.