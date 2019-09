Christian Luyindama n’a pas eu facile pour son retour en terres belges mais l’ancien défenseur du Standard a su garder le zéro derrière.

"Cela m’a fait plaisir de revenir en Belgique et recroiser Bruges. Je savais que cette équipe était difficile à jouer, mais un point à l’extérieur, c’est positif pour nous."

Comme se passe votre nouvelle vie à Galatasaray ?

"C’est un gros club, très chaud (sourire). Je suis fier d’être dans un club pareil. Ce n’était pas facile de s’intégrer au début mais j’ai déjà fait du show là-bas. Je suis le boss. Je travaille dur et j’ai bien compris le championnat. Là, je vais vivre de beaux matchs contre le PSG et le Real. Je vais pouvoir me mettre en avant."

Suivez-vous encore la Pro League ?

"Je suis tout du championnat belge. J’ai presque vu tous les matchs du Standard. Je suis en contact avec tout le monde au club. Même Preud’homme et Venanzi."

Pour vous faire revenir ?

"Mais non, hein (rires). C’est juste qu’on a vécu de beaux moments ensemble."

Et maintenant, c’est votre frère John qui est en test à Liège…

"J’ai envoyé le petit Boss (rires). Et il va exploser au Standard (NdlR : s’il signe). J’ai parlé de lui à MPh qui l’a pris en test. Il se passe très bien car il est vraiment fort."