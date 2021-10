Mais que faisaient ces deux stars de Manchester City à... Lommel ? Football N. Ch. Ederson et Gabriel Jesus, les deux internationaux brésiliens de Manchester City, ont assisté à Lommel-Mouscron. © Belga

En mai 2020, City Football Group, propriétaire des Skyblues, achetait Lommel. Ce rapprochement entre le modeste club de D1B et le ténor de Premier League a offert aux supporters limbourgeois la présence de deux VIP, ce week-end.



L'attaquant Gabriel Jesus et le gardien Ederson étaient en effet à Lommel. Une visite surprise qui trouve son explication dans la situation sanitaire. "S'ils étaient rentrés à Manchester directement en provenance du Brésil, ils auraient été mis en quarantaine pendant dix jours. Nous les avons donc envoyés en Belgique", a expliqué leur entraîneur Pep Guardiola en marge de la rencontre face à Burnley.



De la sorte, Ederson et Gabriel Jesus pourront affronter Bruges ce mardi en Champions League, avant de rentrer à Manchester avec le reste du groupe sans devoir passer par la case quarantaine.