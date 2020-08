Samedi dernier, pour le double affrontement face à Reims, Philippe Montanier déplorait les absences de Joachim Carcela, de Maxime Lestienne et d’Obbi Oulare.

Le premier blessé est seul à l’entraînement. Il souffre du pied gauche et passera des examens ce lundi mais on craint une fracture. Maxime Lestienne était quant à lui en délicatesse avec sa cuisse et il s’agissait là d’une mesure de précaution. Quant à Obbi Oulare, il était annoncé souffrant par le coach. "Obbi était malade et on n’a pas voulu qu’il contamine les autres", a-t-il précisé, évoquant une mesure de précaution.

Mais l’attaquant de pointe est également blessé. Après une préparation intense qui lui tenait à cœur, Oulare a senti une gêne à la hanche. Le buteur, dont la motivation est sans faille, devrait tout de même louper le début de saison ce week-end. Il ne s’agit toutefois en rien d’une blessure grave ou encore d’une rechute pour Oulare qui est bien décidé à réaliser une belle saison. Le club compte également tout faire pour aider son joueur à éviter les blessures.