Eleven Sports, diffuseur officiel de la Liga et de la Bundesliga en Belgique, avait profité de l’événement du premier match officiel d’Eden Hazard sous la vareuse du Real Madrid pour inviter tous ceux qui le souhaitaient à se rendre à l’Atomium, ce samedi, pour suivre le match sur écran géant.

Le tout dans le cadre du Duse Festival avec des activités prévues dès 11 heures telles que des tournois de mini-foot, de basket, des démonstrations de panna, du football fléchettes et même un challenge en réalité virtuelle.



Le forfait du Diable rouge n’a pas refroidi l’organisation qui adapte simplement son programme avec la diffusion, dès 15h30, de Dortmund-Augsburg pour que le public puisse suivre les exploits d’Axel Witsel et Thorgan Hazard. Après ce match, un coup de zapette permettra de suivre le Real de Thibaut Courtois face au Celta Vigo. Et, bien sûr, toutes les activités prévues en marge de ces diffusions sont maintenues.