Plus d’un an après avoir traversé l’Atlantique direction l’Impact Montréal, Olivier Renard dresse le bilan de son année en MLS qui aura fortement été impactée par la crise sanitaire. L’ancien directeur sportif de Malines et du Standard s’épanouit parfaitement en MLS.

Olivier Renard, quel regard portez-vous sur votre première année en MLS ?

"Au niveau personnel, je suis venu ici pour vivre une expérience supplémentaire aussi bien pour moi que pour les miens. Tout se passe admirablement bien. Mes enfants sont déjà trilingues. De manière générale, toutes les attentes que j’avais en arrivant ici, aussi bien sur le plan professionnel que familial, ont été satisfaites. Sportivement, on a fait le boulot en rajeunissant le groupe et en ciblant le recrutement, un peu comme on l’avait fait à Malines et au Standard. Je reproduis le schéma et, pour le moment, cela fonctionne bien."