La franchise, l’humilité, l’altruisme et le courage. Voilà quelques mots qui peuvent décrire le personnage de Louis van Gaal. Derrière son caractère bien trempé et son surnom de "Tulipe de fer", en référence à ses méthodes et son attitude stricte, l’entraîneur néerlandais cache une attitude exemplaire de combativité.

En apparence, rien ne laissait croire que le sélectionneur néerlandais de 70 ans était souffrant. Il vient d’ailleurs de tenir normalement sa place sur le banc des Pays-Bas face au Danemark puis l’Allemagne, la semaine dernière. Ses joueurs "ne le savent pas", a-t-il d’ailleurs assuré dimanche soir dans un entretien télévisé sur RTL Nederland. "Ils pensent que je suis un type en bonne santé, mais je ne le suis pas. On ne dit pas quelque chose comme ça aux personnes avec qui vous travaillez."