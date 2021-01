Le tabloïd britannique The Sun a révélé que le Français de 26 ans avait organisé une fête lors du réveillon de Nouvel An, conviant des personnes extérieures à son foyer, chose interdite au regard de la situation sanitaire actuelle en Grande-Bretagne.

"Bien qu'il est certain que des éléments ont été mal interprétés et que le joueur a déjà présenté ses excuses, le club est déçu d'apprendre cette transgression et va mener une enquête interne", a déclaré City, cité par la BBC.

Le club de Kevin De Bruyne, 8e de Premier League, se rendra à Chelsea dimanche après-midi (17h30) dans le choc anglais du weekend.

Trois joueurs de Tottenham - Sergio Reguilon, Erik Lamela et Giovani Lo Celso - ainsi que les deux Serbes Aleksandar Mitrovic (Fulham) et Luka Milivojevic (Crystal Palace) sont aussi soupçonnés d'avoir enfreint le protocole sanitaire.