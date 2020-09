Sur le terrain de deuxième division de Lutown Town, les Red Devils ont gagné 0-3. Juan Mata a inscrit le premier but sur place juste avant la pause. Au fond de la seconde période, Marcus Rashford et Mason Greenwood ont également marqué.

Mardi, West Ham s'est également qualifié pour le quatrième tour après une victoire de 5-1 contre la troisième division Hull City. Les Hammers manquaient de l'entraîneur David Moyes et des joueurs Issa Diop et Josh Cullen. Ils ont été testés positifs pour le virus corona et n'ont appris cette nouvelle que peu de temps avant le coup d'envoi. Puis ils ont quitté le stade. Le match de Tottenham sur le terrain de quatrième division Leyton Orient a été reporté plus tôt dans la journée après que plusieurs joueurs de l'équipe locale ont également été testés positifs pour le virus corona. West Bromwich Albion a été surpris en tant que club de Premier League par Brentford en deuxième division. Les visiteurs l'ont pris après des pénalités avec 4-5. Après le temps réglementaire, il était de 2-2. La deuxième division Watford est allée, sans Christian Kabasele, 3-1 à la quatrième division du comté de Newport. Tous les autres matchs se joueront mercredi et jeudi. Le champion en titre Manchester City recevra la deuxième division de Bournemouth jeudi soir.