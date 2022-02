Ils ont tous les deux 29 ans. Ils sont tous les deux au sommet de leur art. Ils portent tous les deux le numéro 10. Ils sont tous les deux adulés à Liverpool et dans leurs pays respectifs. Ils ont tous les deux porté leurs couleurs jusqu’en finale de la Can. Le Sénégalais en s’offrant trois buts et deux assists, l’Égyptien deux buts et un assist. La différence ? L’un des deux regagnera les bords de la Mersey la semaine prochaine avec une médaille de champion d’Afrique autour du cou.