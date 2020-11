Maradona "va beaucoup mieux" et souhaite sortir de l'hôpital, selon son médecin

Football

AFP

Diego Maradona, l'ancienne idole du football argentin, se sent mieux et souhaite sortir de l'hôpital où il a été admis lundi en raison d'une anémie et de déshydratation, a indiqué mardi son médecin.