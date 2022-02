Marc Wilmots n'est plus l'entraîneur du Raja Casablanca. Dans un vote démocratique ce dimanche soir, le comité de direction a décidé majoritairement de démettre l'entraîneur belge de ses fonctions.

Un timing surprenant puisque le Raja restait sur deux victoires en Ligue des champions et dominait son groupe. « En 2022, avec les nouveaux joueurs venus au mercato, nous étions invaincus mais je me plie à la décision et au vote démocratique », nous a expliqué l'ancien sélectionneur des Diables.

Ce limogeage se place sur fond de guerre froide au sein du club. Le président, qui avait choisi Wilmots, n'est pas soutenu par un partie du comité de direction. Il a d'ailleurs décidé d'également quitter le club. Il présentera sa démission au mois de juin prochain.

Wilmots, qui fêtera ses 53 ans mardi, était arrivé il y a trois mois dans l'un des clubs les plus populaires d’Afrique. Il s'en va sur un bilan de 4 victoires, 4 nuls et 2 défaites (dont la Supercoupe d'Afrique perdue aux tirs au but). Il restera au Maroc, où sa fille est scolarisée, jusqu'au mois de juin.