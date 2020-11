Marcin Wasilewski, de footballeur à combattant MMA ? Football Rédaction L'ex-Anderlechtois songe sérieusement à passer du rectangle vert à l'octogone. © Belga

Il n'a officiellement raccroché les crampons ce week-end que, déjà, Wasyl envisage sa reconversion. Un média polonais annonce en tout cas que l'ex-international s'apprêterait à défier Blazej Augustyn, un autre défenseur polonais en fin de carrière, sur un ring de MMA: "Quelqu'un a lancé l'idée de ce combat et je pense qu'une des organisations le convaincra de monter sur le ring. Je sais que cela a toujours été le rêve de Marcin", a déclaré le journaliste Mateusza Borka dans les médias locaux.



Il nous revient que cette reconversion est dans la tête de Wasilewski depuis de nombreuses années. "Je pense que l'on y viendra, mais cela prendra probablement du temps", nous lâche-t-on dans l'entourage de celui qui a porté la vareuse mauve pendant plus de six ans.