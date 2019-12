Ils sont venus, ils ont vu et ils sont retournés à Bruges avec une défaite. Face à Charleroi, les joueurs de la Venise du Nord sont tombés sur l’équipe en forme du moment, qui maîtrise parfaitement son sujet et qui est capable de planter un 3-0 bien tassé à son opposant sans livrer la prestation du siècle.

"On savait que le Cercle luttait pour sa survie", expliquait à la fin des débats Marco Ilaimaharitra. "On savait que le match ne serait pas facile du tout. On a su marquer aux bons moments dans ce match ; c’est ce qui a fait la différence. Malgré le fait qu’ils avaient la balle, ils n’étaient pas plus dangereux que cela. On a eu un bon bloc défensif. C’est un peu dommage à domicile de ne pas avoir un peu plus le ballon mais l’essentiel, c’est la victoire, mais aussi d’inscrire trois buts. C’est positif pour la confiance de nos attaquants. Tout comme c’est positif pour l’équipe de ne pas encaisser."



(...)