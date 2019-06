Après celle de sélectionneur fédéral et directeur technique de la fédération, Roberto Martinez va avoir une nouvelle casquette, à l’UEFA cette fois.

L’Espagnol va devenir technical observer pour les rencontres de Ligue des champions 2019-2020.

Accompagné de plusieurs experts (dont David Moyes, Raul, Gareth Southgate), il va devoir analyser de manière technico-tactique les rencontres de manière à dégager les nouvelles tendances du football.

Ce groupe d’experts, qui a déjà officié lors de la dernière finale de C1, désignera également l’équipe de la compétition et le plus beau but.