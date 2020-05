Materazzi dévoile enfin ses propos qui ont précédé le coup de boule de Zidane en finale du Mondial 2006 © Belga Football N. Ch.

Et sa version n'est pas très éloignée de celle de l'actuel entraîneur du Real Madrid. Il y a quatorze ans déjà, le dernier match de Zinédine Zidane en équipe de France se terminait de la pire des manières. On s'en souvient tous: le capitaine des Bleus avait craqué dans la prolongation de la finale de la Coupe du monde, assénant un coup de boule au défenseur italien Marco Materazzi. Premier exclu de l'histoire par assistance vidéo, puisque le 4e arbitre avait fait expulser le Français après avoir vu les images de l'altercation à l'écran, Zidane laissait ses partenaires à dix avant la séance de tirs au but que son équipe allait perdre.



Dans la foulée de ce match, il y avait eu beaucoup de spéculations sur ce que les deux joueurs avaient pu se dire pour en arriver là. Selon Zidane, Materazzi s'en était pris verbalement à sa famille. Le défenseur italien a finalement attendu ce confinement pour livrer sa version des faits dans un live sur Instagram: "Nous avons eu des contacts dans la surface de réparation. Il a raté une grosse occasion en début de prolongation et Gattuso m’a demandé de le marquer. Après le premier contact, je me suis excusé et il a mal réagi. Au troisième contact, il m’a dit: 'Je te donnerai mon maillot plus tard'. J’ai répondu que je préférais sa sœur."