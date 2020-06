Mathieu Cornet quitte définitivement Malines pour le Patro Maasmechelen © Malines Football Matthias Sintzen

Son prêt au RWDM n'a pas vraiment été un succès.

Mathieu Cornet a déjà beaucoup bourlingué en 29 ans de vie. Après l'Académie Robert Louis-Dreyfus, il partait au Beerschot, à Tongres, à Givry, à Huy, à Virton, à Ostende, à l'Antwerp et à Roulers avant de finalement atterrir à Malines en 2018.



Un an plus tard, il était prêté au RWDM, en Nationale 1 (ex-D1 amateurs), où il espérait engranger du temps de jeu. Là-bas, la situation tournait vite au cauchemar. En janvier, après avoir été mis sur une voie de garage, il rentrait dans son club. Arrivé en fin de contrat à Malines, il file maintenant au Patro Maasmechelen, toujours en Nationale 1. C'est ce qu'annoncent nos confrères de Sudpresse. Au total, ce ne sont pas moins de 12 clubs différents en un peu plus de 10 ans pour le joueur!



Dans le Limbourg, il espère enfin pouvoir jouer une saison complète avant de, qui sait, être sacré champion et monter en D1B. Car, on le sait, le Patro sera à nouveau une équipe sur laquelle il faudra compter.