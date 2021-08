Les qualifications européennes pour la Coupe du monde 2022 reprennent début septembre, deux mois à peine après la fin de l'Euro 2020. La décision s'applique à tous les matches ayant lieu en septembre et sera réexaminée pour les fenêtres internationales prévues en octobre et novembre.

"Pas de fans belges permis en Estonie et contre la Biélorussie. On se voit tous à Bruxelles pour le match contre la République tchèque", a écrit sur Twitter le compte des Diables Rouges.

La Belgique, première du groupe E, défiera l'Estonie à Tallinn le jeudi 2 septembre. Le match contre les Biélorusses le 8 septembre a été déplacé à Kazan, en Russie, en raison de la situation politique biélorusse actuelle. Entre ces deux duels, les Diables se produiront au Stade Roi Baudouin le 5 septembre.

Pour l'instance dirigeante du football mondial et européen, il fallait prendre une solution ferme pour éviter tout problème sanitaire ultérieur. "En raison de la récente flambée des cas de Covid en Europe et du grand nombre de matches internationaux qui se déroulent en septembre, les supporters visiteurs ne sont pas autorisés à assister aux matches de qualification pour la Coupe du monde et aux matches internationaux amicaux. La sécurité de tous est la principale priorité en ces temps incertains", pouvait-on lire dans le communiqué.