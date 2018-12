Mazzù déçu par son équipe: "On n’a pas joué comme une équipe qui vise les PO1"

Au moment d’analyser le match, Felice Mazzù a avoué sans peine que la victoire de Zulte Waregem était méritée…

"J’avais dit aux joueurs avant le match qui si on défendait bien on aurait des possibilités offensives pour marquer des buts et prendre quelque chose ici, expliquait le T1 carolo. On n’a pas bien défendu, on a laissé trop d’espace et trop d’opportunités. On a eu des situations, notamment la latte de Benavente à un moment où le score n’est pas encore en notre défaveur. On a eu le face à face de Victor Osimhen avec Bossut. Si on avait mené au score, peut-être, et je dis bien peut-être que le match aurait été différent. Zulte a eu plus de maturité et d’impact."

Avec dans le camp flandrien un Harbaoui des grands soirs…

"Il a fait un match cinq étoiles, poursuivait Mazzù. Il s’est mis notre défense dans sa poche. Zulte ne mérite pas de se trouver à la place qu’elle occupe actuellement. Je l’avais déjà dit avant le match. Il y a de la qualité dans cette équipe. Aujourd’hui, elle a tout donné pour sortir de la zone délicate dans laquelle elle se trouve. Et Charleroi n’a pas joué comme une équipe qui veut se qualifier pour les playoffs 1. Maintenant tout n’est pas à jeter. On s’est créé des occasions mais le ballon n’a pas terminé sa course dans les filets adverses. Zulte a eu des opportunités et a marqué. C’est la grande différence dans ce match. Avec une plus grande maturité du côté de Zulte."