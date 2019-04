Après ses trois victoires consécutives qui lui ont permis de revenir dans le coup dans sa poule des playoffs 2, Charleroi se déplace, ce samedi soir (18h), à Ostende pour confirmer sa bonne forme et écarter peut-être définitivement un de ses deux concurrents à la première place. Mais la mission des Zèbres ne sera pas facile face à une équipe qui reste sur deux victoires et un match nul contre les Carolos cette saison.

"Ostende est une équipe qui a encore envie d'être dans le coup, expliquait ce vendredi Felice Mazzù. Il reste quinze points à prendre et tout est encore possible dans notre groupe. Les matchs de championnat et celui des playoffs 2 contre les Côtiers me restent en travers de la gorge. Cette équipe d'Ostende m'a frustré cette saison avec un bilan pour nous d'un point sur neuf. Ce qui est trop peu par rapport à ce qu'on a montré face à cette formation. On va vivre une semaine importante en affrontant Ostende puis Saint-Trond. J'ai aussi envie de gagner ce samedi pour avoir un gros match à enjeu la semaine prochaine contre les Canaris."

Pour cette rencontre, l'entraîneur des Zèbres sera privé de Nicolas Penneteau qui a été opéré avec succès, ce vendredi, de sa blessure au ménisque. Rémy Riou sera entre les perches du Sporting.

"C'est bien pour Rémy, analysait le T1 hennuyer. Ce n'est pas facile pour un gardien d'expérience de ne pas beaucoup jouer. Je peux comprendre sa frustration. Mais Rémy a toujours eu une attitude positive même si parfois il a eu des coups de mou. C'est logique. Rémy n'est pas un numéro 2 mais un numéro 1. Ce samedi, je sais que je ne lance pas n'importe qui dans la bagarre. Je suis content pour Rémy et triste pour Nico."

Marco Ilaimaharitra revient dans le noyau après son absence de deux matchs suite à un décès dans sa famille.

Le noyau : Riou, Marinos, Zajkov, Angella, Willems, Nurio, Diandy, Bruno, Henen, Osimhen, Niane, Baume, Imbrechts, Martos, Hendrickx, Ilaimaharitra, Morioka, Delfi, Perbet, Wildemeersch.

Blessés : Penneteau (genou), Dessoleil (mollet), Busi (poignet), Gholizadeh (pubalgie).

Non-repris : Nkuba, Rodes.