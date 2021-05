La campagne européenne en Ligue des Champions de Kylian Mbappé s'est arrêtée en demi-finale suite à l'élimination du PSG face à Manchester City, mais une autre pourrait débuter pour le joueur de 22 ans. Le gouvernement souhaiterait en faire son ambassadeur pour une vaste campagne de vaccination.

Dans un entretien octroyé au Parisien, Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, a été interrogé sur la possibilité de vacciner les plus jeunes. Et selon lui, Mbappé serait parfait pour inciter la jeunesse française à se faire vacciner. "Vacciner les jeunes est dans l’intérêt personnel de ceux-ci, dont certains développent un Covid long qui les empoisonne. Mais aussi dans notre intérêt collectif, souligne-t-il avant d'évoquer la façon de persuader. On pourrait convaincre avec des jeunes qui se font le relais à l’université, au boulot, dans leur famille… Je pense qu’à votre âge, on écoute plus un copain que le président de la République ou encore moins un médecin comme moi. Quand l’heure sera venue, des spots seront dédiés aux plus jeunes. L’objectif est de faire parler des acteurs, des rappeurs, des sportifs. Mbappé serait idéal."