Cela a dû lui faire tout drôle. Sur le banc au coup d’envoi contre les Kazakhs, Kylian Mbappé n’avait plus connu ce sentiment en éliminatoires depuis 2017 et un match gagné en Biélorussie. Une éternité. Monté après la blessure d’Anthony Martial peu avant l’heure de jeu, il n’a pas démérité mais n’est pas parvenu à faire taire les critiques. Et elles sont de plus en plus nombreuses en France.