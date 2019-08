Dans notre édition de ce mardi, nous faisions état des négociations en cours entre le Standard et l’America Club du Mexique pour le transfert de Guillermo Ochoa.

Lundi, l’agent du Mexicain, Jorge Berlanga, était arrivé à Liège pour y négocier la sortie de son joueur. Après deux jours de négociations, les deux clubs ont trouvé, mardi soir, un accord portant sur une indemnité d’un million d’euros.

Si les supporters liégeois risquent de tiquer sur le montant, il convient tout de même de rappeler qu’Ochoa est arrivé libre à Sclessin en 2017, qu’il disposait d’un des plus gros salaires du vestiaire (aux alentours du million d’euros net) et surtout qu’il était dans sa dernière année de contrat. Autrement dit, en janvier, Ochoa aurait pu s’engager gratuitement dans le club de son choix.

Enfin, même s’il était resté à quai, Ochoa n’aurait plus joué une minute pour le Standard et cela aurait été un échec pour toutes les parties. Le portier mexicain va donc retrouver son club de cœur qu’il avait quitté en 2011 pour rallier l’Europe et Ajaccio. À 34 ans, le Mexicain devrait parapher un contrat de 4 ans et devenir le joueur le mieux pays de la compétition avec un salaire avoisinant les 4M € net par an. À Sclessin, on misera désormais sur le trio Bodart, Milinkovic-Savic et Gillet.