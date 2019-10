En match de gala à Dortumund, l'Allemagne et l'Argentine ont partagé l'enjeu 2 buts partout mercredi soir.

Les Allemands ont mené 2 à 0 avant de voir les Argentins revenir à hauteur de la Mannschaft en seconde période.

Monté au jeu à la pause, Lucas Alario, qui évolue au Bayer Leverkusen, a inscrit un but (à la 66e) et offert un assist à Lucas Ocampos (85e) lui-même monté au jeu, pour aider l'Argentine à revenir à hauteur de l'Allemagne qui menait à la mi-temps grâce à Serge Gnabry (15e) et Kai Havertz (22e).

Même privées de leurs cadres et sans Lionel Messi, suspendu, l'Allemagne et l'Argentine se sont livré un duel plaisant rappelant la finale de la Coupe du monde 2014 même si plus aucun joueur de l'époque n'est encore présent.

Les Albicetes doivent jouer en préparation toujours dimanche contre l'Equateur alors que l'Allemagne joue en Estonie dimanche aussi mais en qualification pour l'Euro 2020 dans le groupe C.