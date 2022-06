Fumée blanche en vue au PSG: Christophe Galtier est arrivé au centre d'entraînement du club parisien

Cité avec insistance depuis plusieurs semaines et encore depuis l'essoufflement de la rumeur Zidane, pour devenir le futur entraîneur du PSG, Christophe Galtier est enfin arrivé au Camp des Loges, le centre d'entraînement du club parisien selon les informations de L'Équipe. Le quotidien français précise qu'il devrait être officiellement nommé à la tête de l'équipe parisienne d'ici lundi, date de reprise des entraînements pour le PSG. Mercredi dernier, L'Équipe annonçait que les deux parties étaient tombées d'accord sur un contrat de deux ans plus une saison en option. Le Français arrivera avec plusieurs membres de son staff : ses adjoints Thierry Oleksiak et Joao Sacramento, un adjoint en charge de l'analyse vidéo et deux préparateurs physiques.

Lundi, Nice avait officialisé l'arrivée du Suisse Lucien Favre et du même coup le départ de Galtier, confirmant un peu plus les rumeurs. En revanche, le PSG n'a toujours pas trouvé d'accord avec Mauricio Pochettino. Les discussion traînent pour une rupture à l'amiable mais l'Argentin se montrerait particulièrement gourmand. À l'heure actuelle, on parlerait d'indemnités de départ autour de 15 millions d'euros selon L'Équipe.