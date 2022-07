La chronique de Thomas Chatelle: Origi et son heure de vérité à Milan

La sagesse et la sérénité sont deux vertus que Divock Origi partage avec son père Mike, avec qui j’ai évolué à Genk. Et il aura bien besoin de ces deux qualités lors des prochains mois dans son nouvel environnement du Milan AC !

Fini de se contenter des miettes laissées par les Firmino, Mané et autre Salah à Liverpool. Origi est, aujourd’hui, à 27 ans au pied du plus grand mur de sa carrière.

Mais il y a des murs bien plus désagréables que celui qui se dresse devant lui. Lukaku en sait quelque chose, lui qui a fait des pieds et des mains pour revenir chez le voisin milanais.

Et c’est peut-être là que se trouve le piège pour Divock, lui, le féru de mode qui vient de lancer sa propre marque de vêtements. Il ne faudra pas s’éparpiller car la tâche est immense et l’enjeu l’est tout autant !

La tâche d’abord, c’est de s’imposer comme titulaire à un poste avec une grosse concurrence composée notamment des vieux briscards Giroud et Ibrahimovic (encore blessé pour quelques mois). Mais il s’agira surtout pour l’ex-Genkois d’être capable d’enchaîner les prestations de haut niveau semaine après semaine. Et cela ne lui est plus arrivé depuis des années même lors de ses prêts à Lille et à Wolfsburg qui ne furent pas de grandes réussites.

Convaincre et enchaîner donc, tel est le challenge placé sur la route du grand Divock.

L’enjeu ensuite se présente en deux temps.

À court terme, il y a encore un ticket pour le Qatar à aller chercher car avec une sélection probable de 26 joueurs, Roberto Martinez ne se privera pas de prendre avec lui un troisième attaquant. Ce qui redonne un espoir au néo-Milanais à condition évidemment de casser la baraque dès l’entame de la saison !

Enfin, l’enjeu pour Origi à plus long terme, c’est tout simplement sa carrière. Difficile, quand vous êtes déjà une véritable légende dans un des clubs les plus prestigieux de la planète foot, de trouver encore des sources de motivation. Et pourtant, la clé de la suite de sa carrière se trouve dans cette capacité qu’il devra avoir à se remettre en question et à se faire mal pour prouver qu’il est bien plus qu’un des plus légendaires intermittents du spectacle dans le football !