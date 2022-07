Journal du mercato (03/07): deux courtisans veulent faire venir Cristiano Ronaldo !

Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations) en Jupiler Pro League et à l'étranger, notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer. Transferts, fins de contrat, prêts (avec ou sans option d'achat)... on vous dit tout !

Le fil infos:

- 10h45: Serge Gnabry a un bon de sortie au Bayern Munich. Selon la presse anglaise, l'ailier allemand est courtisé par les deux clubs de Manchester. Les Bavarois demandent 40 millions d'euros. United a également Antony dans le viseur tandis que les Citizens vont devoir trouver un remplaçant à Sterling, sur le départ pour Chelsea.

- 10h22: Lisandro Martinez ne veut pas rester à l'Ajax. Et il ne veut choisir qu'entre Arsenal et Manchester United affirme Fabrizio Romano. "Le clan Martinez va être très clair avec les dirigeants de l'Ajax Amsterdam. Il veut uniquement jouer en Premier League l'an prochain. Il veut donc faire un choix entre les propositions d'Arsenal et de Man United, en espérant que l'Ajax le laisse partir. Erik ten Hag est confiant dans cette affaire et insiste à nouveau."

- 10h00: Le rêve du PSV se nomme Georginio Wijnaldum ! Le Eindhovens Dagblad assure aujourd'hui que la direction rêve d'un retour du milieu de terrain en terre promise. Forcément, le problème d'un tel transfert sera financier. Après une première saison très décevante en France, le PSG ne devrait pas se montrer trop gourmand. Mais le milieu touche un salaire très confortable dans la capitale. Cependant, le joueur pourrait voir d'un bon oeil un retour en Eredivisie. Car il a perdu sa place en sélection lors du dernier rassemblement. Si le PSV en rêve, il reste tout de même réaliste. Le club a déjà entamé des négociations avec le milieu de terrain du Spartak Moscou Guus Til qui semble plus accessible.

- 9h45: Et si Salah était retourné à Chelsea? Alors qu'il a paraphé un nouveau contrat cette semaine, Mo Salah aurait pu effectuer un retour improbable chez les Blues. En effet, le Sun annonce que le Pharaon était en discussion avec son ancien club. Mais finalement, ce ne sont que des spéculations car l'attaquant va rester chez les Reds.

- 9h30: Cristiano Ronaldo va-t-il vraiment quitter Manchester United? Ce samedi, le Times a lâché une bombe et a expliqué que l'attaquant souhaitait jouer la Ligue des champions l'an prochain. Ce qui signifie qu'il ne sera plus à Old Trafford l'an prochain car le club jouera la Ligue Europa la saison prochaine. Selon The Athletic, deux options sont avancées: Chelsea et le Bayern Munich. Pour AS, le PSG serait une autre option. Va-t-on voir Leo Messi jouer avec CR7? Réponse d'ici quelques semaines !

- 9h17: Dembélé et le FC Barcelone se sont rapprochés ! Malgré une offre de 40% inférieure à son salaire actuel, Ousmane Dembélé serait partant pour un nouveau contrat en Catalogne selon plusieurs médias espagnols. Il devrait rempiler pour deux saisons et souhaiterait rapidement boucler l'affaire.