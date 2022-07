Pour Cristiano Ronaldo, Manchester United a beaucoup trop changé

Au moment de retourner dans ses bras, 12 ans après leur séparation, il imaginait probablement vivre des moments aussi forts que lors de la première aventure. Mais la magie du "théâtre des rêves" n’est évidemment plus la même. Cristiano Ronaldo s’en est rapidement rendu compte. Le fait que ses 18 buts en Premier League n’aient pas propulsé Manchester United en Ligue des champions démontre à quel point les maux sont profonds à Old Trafford.

Le problème est que, s’il reste fidèle à celle qui a révélé ses talents au grand public entre 2003 et 2009, Ronaldo n’aura pas l’occasion de disputer la compétition reine l’an prochain. Chose qui n’est pas arrivée depuis 19 ans. La pilule serait difficile à avaler puisqu’après tout la Coupe aux grandes oreilles est celle qui le fait toujours rêver. Et ce, même après l’avoir déjà remportée à cinq reprises. Vient un moment où l’ambition personnelle prend le pas sur l’amour du blason.

Le quintuple Ballon d'or, à qui il reste une année de contrat (+ une éventuelle option de prolongation d'un an) veut continuer à écrire l'histoire du sport. Raison pour laquelle, il a fait savoir à Manchester United qu'il souhaitait s'en aller en cas d'offre "adéquate", un an seulement après son retour chez les Red Devils.

Le laisseront-ils partir ?

Il y a une dizaine de jours, les dirigeants mancuniens ont fait comprendre que Ronaldo n’était pas à vendre et qu’ils n’avaient pas reçu d’offres le concernant. Le club a assuré que le Portugais faisait partie intégrante des plans du nouvel entraîneur, Erik ten Hag.

Mais la donne a changé entre-temps. Ce n'est pas que Ronaldo ne croit pas aux capacités de ten Hag, mais qu'il est pleinement conscient de l'ampleur du chantier qui attend le Néerlandais. "C'est un excellent entraîneur, mais il lui faudra du temps et des ressources", a récemment confié l'attaquant.

Le problème est que, le temps, Ronaldo n’en a plus en abondance. Bien qu’il soit encore affûté, il va tout de même sur ses 38 ans. En tirant les leçons du passé, il est difficile d’imaginer que son souhait ne soit pas exaucé. Surtout avec Jorge Mendes, son agent, qui tire les ficelles. Chacun de ses transferts a été effectué au moment exact où CR7 le désirait.

Où pourrait-il aller ?

À en croire ses motivations, sa prochaine destination ne risque pas (encore) d’être exotique et ne se situerait pas non plus de l’autre côté de l’Atlantique. Si Ronaldo veut véritablement continuer à lutter avec les poids lourds, le nom de son prochain club figurera forcément parmi les 32 boules qui seront tirées au sort au moment de composer les huit groupes de la Ligue des champions.

Mendes a récemment été aperçu lors d'un entretien avec Todd Boehly, le nouvel homme fort de Chelsea. L'avenir de Ronaldo a forcément été un sujet de discussion, d'après The Athletic. La presse allemande a également révélé que Portugais a été "proposé" au Bayern Munich, mais le Rekordmeister a démenti. The Athletic affirme que le Paris SG (qui ne veut plus faire dans le "bling bling") ne serait pas intéressé.