Cristiano Ronaldo prêt à aller au clash à Manchester United ? Le Portugais était absent pour la reprise des entraînements

Cristiano Ronaldo semble prêt à tout pour quitter Manchester United cet été. Alors qu'il était attendu pour la reprise des entraînements ce lundi, le Portugais n'était pas présent. Officiellement, l'absence de Ronaldo est liée à "des raisons personnelles" annonce Sky Sport. Mais forcément, on ne peut que penser qu'il veuille forcer son départ des Red Devils. Le club a pourtant accepté sa justification et compte toujours sur CR7 en vue de la saison prochaine. Revenu il y a moins d'un an dans son jardin d'Old Trafford, l'aventure tourne tout doucement au vinaigre...

Ce week-end, le Times annonçait déjà que la star portugaise avait demandé l'autorisation à Manchester United de quitter le club en cas d'offre "satisfaisante" alors qu'il lui reste encore une année de contrat avec les Red Devils. Ronaldo considère que le club est en pleine reconstruction avec l'arrivée d'Eric ten Haag. "C'est un excellent entraîneur, mais il lui faudra du temps et des ressources", expliquait l'attaquant qui va bientôt fêter ses 38 ans.

Du coup, Ronaldo cherche un club qui jouera la Ligue des Champions la saison prochaine. Selon certains médias anglais et allemands, son agent Jorge Mendes a été aperçu avec le nouveau patron de Chelsea alors que le Bayern Munich est annoncé comme étant "intéressé".

Si les Mancuniens ne sont pas enclins à le laisser partir, affirmant qu'il fait partie des plans du nouvel entraîneur, le fait que Ronaldo soit prêt à aller au clash en séchant les entraînements est un nouveau signe de la volonté farouche de l'attaquant de quitter Old Trafford cet été. L'effectif part ce vendredi pour une tournée de pré-saison en Asie et en Australie. Reste à savoir si le Portugais fera partie du voyage ou si la direction mancunienne va tout doucement devoir se mettre au travail pour trouver son remplaçant avant la fin du mercato.