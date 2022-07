Deux anciens coéquipiers belges de Galtier décryptent son arrivée au PSG: "C’est le genre de mec qu’il ne faut pas trop chercher"

Exit Mauricio Pochettino. Voilà officiellement l'ère Christophe Galtier, le premier entraîneur français à la tête du PSG depuis Laurent Blanc (2013-2016). "Il mérite la chance qu'on lui donne. Mais le fait que le PSG aille le chercher à Nice alors qu'il était encore sous contrat et qu'il fallait donc payer pour le libérer, ça signifie beaucoup", pointe Stéphane Demol, qui a été le coéquipier de Christophe Galtier à Toulouse en 1990-1991.

L'autre Belge à avoir partagé le vestiaire avec l'ancien défenseur, c'est Roberto Bisconti, à Monza en 1997-1998. "Ce qu'il a réussi en Ligue 1, c'est exceptionnel. Que ça soit à Saint-Étienne, où il a réalisé de très bons résultats en remportant la Coupe de la ligue ; à Lille, où il a été champion ; ou à Nice, où il a amené le club au top, il a toujours connu le succès. Il est selon moi le meilleur entraîneur de Ligue 1", assure l'ancien Diable rouge… qui a tenté de l'amener en Belgique via son statut d'agent.

"Avant qu'il signe à Lille, j'ai essayé de le faire venir dans notre championnat, dans un club du top", confie-t-il. "On a aussi tenté qu'il aille à Watford, parce qu'à ce moment-là, il voulait aller à l'étranger. Mais ça ne s'est pas fait et finalement je pense qu'il a fait les bons choix."

Des décisions de carrière toujours justes et mesurées, qui tranchent un peu avec son caractère "de Sudiste". "C'est un garçon très droit, qui réfléchit toujours avant de parler, mais quand il a quelque chose à dire, il le dit franchement. C'est normal, il est de Marseille (rires)."

"Il est un peu caractériel, même si je crois qu'il s'est calmé avec les années. C'est un mec qu'il ne faut pas trop chercher. En plus, il est costaud", ironise de son côté Stéphane Demol, qui habitait dans la même rue que Galtier lors de son passage à Toulouse.

"Nous avons joué ensemble il y a plus de 30 ans mais nous avons gardé contact parce que nous nous entendions très bien", se souvient l'ancien Diable né en 1966, comme Galtier. "Il était le latéral droit et moi le libero. Lorsque le club est passé proche de la faillite, j'ai dû accepter d'être transféré pour que le club récupère de l'argent. Et c'est grâce à ça que la faillite a été évitée et que les joueurs ont pu être payés. J'ai donc un peu sauvé Galtier (rires)."

C'est d'ailleurs par la suite que la carrière de joueur du Marseillais a pris son envol. "C'était un défenseur toujours très intelligent dans son placement", reprend Bisconti. "Je traînais souvent avec lui et il était toujours à fond dans la tactique. Il était déjà à fond dedans, ça se voyait qu'il deviendrait entraîneur."

Reste désormais à répondre aux attentes dans un club richissime où les objectifs européens et nationaux sont très élevés. "Ce n’est pas un cadeau. Et puis il devra gérer un vestiaire où on ne peut pas toucher à Kylian Mbappé. C’est peut-être ce qui me fait le plus peur pour lui, car il n’a jamais sa langue dans sa poche mais il ne pourra pas aller à l’encontre de Mbappé."

Galtier a paraphé ce mardi un contrat valide jusqu’en 2024. "S’il réussit à Paris, je le vois aller ensuite soit dans un grand club européen, soit en équipe de France", soutient Roberto Bisconti qui n’a pas manqué d’envoyer un petit texto de félicitations à son ancien compère.