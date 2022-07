Fabrizio Romano, monsieur "mercato" sur Twitter, reçoit le plus beau des compliments d'un joueur: "Même ma femme n'était pas au courant de cette négociation"

Alors qu'on est en plein coeur du mercato, les rumeurs de transferts fusent dans tous les sens. Avec le temps, on apprend à détecter celles qui sont plausibles et qui viennent généralement de médias fiables, et les plus farfelues, notamment celles qui sont lancées par les tabloïds britanniques.



Dans ce flux incessant, un homme s'est fait un nom ces dernières années. Fabrizio Romano, un Napolitain de 29 ans à peine, travaille pour Sky Sport Italy depuis près de dix ans. Et il s'est surtout fait un nom sur Twitter, avec 9,3 millions d'abonnés à ce jour, où il partage plusieurs informations exclusives chaque jour grâce à son réseau aux quatre coins de l'Europe.



Reconnu par la profession, Fabrizio Romano l'est aussi par les clubs et par les joueurs. Et notamment par le défenseur international japonais Maya Yoshida. Libre de tout contrat, ce dernier vient de s'engager avec Schalke 04 après avoir notamment négocié avec Trabzonspor, en Turquie, comme l'expliquait l'inévitable Fabrizio Romano. Ce qui a impressionné Yoshida: "Ce gars est incroyable. Mais ma femme n'était pas au courant de cette négociation avec Trabzonspor".