Pourquoi Chelsea veut lancer "l'opération Cristiano Ronaldo"

Ce n'est plus un secret pour personne : Cristiano Ronaldo veut quitter Manchester United cet été. À bientôt 38 ans, le Portugais veut absolument jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Plusieurs rumeurs circulent sur le futur port d'attache de CR7 mais depuis plusieurs jours, Chelsea semble tenir la barre. Un transfert de Ronaldo chez les Blues qui permettrait au nouveau propriétaire Tedd Boehly de directement marquer les esprits.

L'homme d'affaires américain a pris les commandes du club londonien des mains d'Abramovich fin mai et veut directement imposer sa griffe aux Blues. Or, pour l'instant le mercato des Blues se résume aux départs gratuits de Antonio Rudiger (Real Madrid) et Andreas Christensen (FC Barcelone) ainsi qu'au prêt de Romelu Lukaku à l'Inter. Dans l'autre sens, le transfert de Raheem Sterling est certes en bonne voie, tandis que Chelsea travaille toujours sur les dossiers de Ligt et Aké. Mais le nouveau boss des Blues en veut plus et a lancé l'opération Ronaldo selon Marca.

Pour son premier mercato en tant que propriétaire de Chelsea, Tedd Boehly voit les choses en grand et directement marquer son territoire. Boehly veut frapper un grand coup en signant un très grand nom. Dans cette optique, Cristiano Ronaldo constitue la meilleure opportunité. Reste que l'opération sera tout de même difficile à réaliser. Si Ronaldo a demandé son bon de sortie aux Red Devils, ceux-ci ne sont pas enclins à le laisser filer. Du côté d'Old Trafford, le refrain n'a toujours pas changé : "Ronaldo n'est pas à vendre."

Manchester United ne veut rien entendre... pour l'instant

Manchester United garde la même ligne de conduite alors que le Portugais ne s'est toujours pas présenté à l'entraînement. Et si Man U se résigne enfin à vendre son joueur, il faudra voir quel sera le prix demandé pour le joueur qui possède encore une année de contrat et surtout combien les Blues seraient-ils prêts à mettre sur la table pour conclure l'opération.

De son côté Ronaldo aurait déjà laissé entendre qu'il pourrait accepter une baisse considérable de son salaire actuel, tournant autour des 30 millions d'euros par an (joueur le mieux payé en Angleterre). L'objectif pour lui est de trouver un club qui est capable de remporter la Ligue des Champions, ce qui est tout à fait réalisable pour la bande à Tuchel.