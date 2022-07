Bientôt la fin de la saga: Ousmane Dembélé est sur le point de prolonger son contrat au Barça

Le feuilleton Ousmane Dembélé, débuté depuis plus de six mois, devrait enfin connaître son épilogue dans les tout prochains jours si l'ont en croit la presse espagnole. Libre depuis le 1er juillet après avoir refusé de nombreuses offres depuis plusieurs mois, l'international français a finalement accepté de prolonger son contrat de deux ans au Camp Nou, avec une diminution salariale de l'ordre de 40% par rapport à son précédent contrat.

Apprécié par Xavi qui compte sur lui le plus rapidement possible, le Français voulait également poursuivre son aventure en Catalogne. Si plusieurs médias italiens faisaient l'état d'une possible arrivée du joueur en Italie, cette rumeur a rapidement été balayée par le Mundo Deportivo : "Moussa Sissoko, l'agent de Dembélé, était bien au siège de l'Inter cette semaine, mais sa visite chez les Nerazzurri concernait l'arrivée de Dan-Axel Zagadou (ex-Borussia Dortmund), qui comme Dembélé a été libéré."

Tous les feux semblent donc au vert pour que l'ailier prolonge même si Marca pointe qu'il reste encore quelques détails à régler pour que la signature puisse être apposée au nouveau contrat : "Ce ne sont pas des détails importants, davantage des aspects qui ne laissent pas de place à la négociation mais qui doivent être acceptés tels quels ou non."

La prolongation de Ousmane Dembélé constitue un gros dossier en moins à gérer pour le Barça qui a déjà accueilli Andreas Christensen et Franck Kessié cette semaine. Le club va désormais pouvoir se concentrer sur le transfert de Raphinha, avec qui le Barça a déjà un accord. Les dirigeants attendent maintenant de voir si Leeds va accepter l'offre de 50 millions d'euros pour le Brésilien.