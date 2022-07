Serie A: Paul Pogba signe son retour à la Juventus

Libre après la fin de son contrat à Manchester United, Paul Pogba est de retour à la Juventus, a confirmé le club italien lundi. Pogba, 29 ans, a déjà porté le maillot de la Juventus entre 2012 et 2016. La Vieille Dame l'avait déjà acquis gratuitement en provenance de Manchester United.

En 2016, l'international français est retourné chez les Red Devils contre un montant de 105 millions d'euros. Il a joué 232 rencontres pour Manchester, compilant 39 buts et 51 assists. Il a également remporté une Europa League (2017) et deux Coupes de la Ligue anglaise (2017 et 2020) avec les Mancuniens.

Pogba compte également 91 caps en équipe de France avec qui il a remporté la Coupe du monde en 2018.

Le Français est le deuxième renfort de la Juventus cet été après l'arrivée de l'Argentin Angel Di Maria.