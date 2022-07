Pogba, un retour à la Juventus dans l’indifférence

Cela ressemblait presque à une série américaine dont on connaît déjà la fin. À la différence près que dans ces sitcoms, le public se complaît à suivre l'intrigue en connaissance le dénouement. Paul Pogba a voulu reproduire ce schéma pour annoncer son retour à la Juventus six ans après un premier come-back à Manchester. Le champion du monde 2018 a mis en scène son quotidien dans un documentaire, Pogmentary, disponible sur Amazon Prime Video mais le film n'a pas eu l'effet escompté sur le grand public.

Parmi les réactions sur Twitter, une majorité s’amusait que le Français se soit placé seul dans l’anonymat à force d’en faire trop. Pourtant, cette transaction marque un virage important dans la carrière du milieu de terrain.

Avec 20 matchs joués en Premier League, saison contrariée par des soucis aux ischios et au mollet, l'homme aux 91 sélections en équipe de France a déçu les supporters des Red Devils à tel point que ces derniers ne se sont guère préoccupés de son départ à Manchester. "Aujourd'hui, je suis à un tournant de ma carrière. J'ai de grandes décisions à prendre qui vont déterminer mon avenir et je n'ai pas le droit à l'erreur", avait-il confié dans son film.

Avec l'émergence d'Aurélien Tchouaméni, le retour en grâce d'Adrien Rabiot et la concurrence dense dans ce secteur des Tricolores, "La Pioche" sait pertinemment qu'il ne peut se manquer même s'il garde une longueur d'avance dans le cœur de Didier Deschamps. En revenant en Serie A, dans un club où il a brillé durant quatre saisons grâce à ses 28 buts et ses 22 passes décisives en supplément de son volume de jeu et son rôle de régulateur, le natif de Lagny-sur-Marne a joué la carte de la sécurité en vue du Mondial 2022 alors qu'il se sentait mal-aimé en Grande-Bretagne. "Un joueur doit se sentir important dans le club et dans l'équipe", pointait-il comme un reproche envers les Mancuniens dans son film.

L’option bianconeri n’a toutefois pas représenté le choix le plus évident dans les pourparlers. Le longiligne médian s’est posé un temps la question de rejoindre le PSG.

Paris était proche de le recruter

Le joueur de 29 ans n’a pas pris ce risque en n’imitant pas ses compatriotes Antoine Griezmann, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, respectivement revenus à l’Atlético et à Lyon, leurs premières amours, pour se relancer.

Mino Raiola, son agent tragiquement disparu il y a deux mois, privilégiait d'ailleurs cette option. "J'aimerais le voir au PSG", avait-il certifié quelque temps avant son décès. "On doit te faire sentir comme quand tu es avec les Bleus. Tu y es un autre Pogba. Tu es le vrai Pogba, celui de la Juventus, le Pogba que tout le monde aime."

Avec ce retour matérialisé par un contrat de quatre ans et une rémunération haute de 8 millions d’euros annuels, l’ambidextre doit se remettre en scène. Pour prouver qu’il figure toujours dans la caste privilégiée et rare des meilleurs du monde à son poste.