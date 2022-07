L'Arabie saoudite prête à offrir un salaire XXL à Cristiano Ronaldo !

Selon les informations de deux médias portugais, TVI et CNN Portuguesa, Cristiano Ronaldo aurait été approché par un club du Moyen-Orient et d'Arabie saoudite plus précisément. Le quotidien AS a également confirmé cette information. Ce club, dont le nom n'a pas filtré, lui offrirait 250 millions d’euros de salaire pour deux saisons. Le montage financier de l’offre s’élèverait même au total à 300 millions d’euros : 30 pour Manchester United, le Portugais toucherait lui 250 millions d’euros sur deux ans, et les 20 millions restants seraient touchés par les intermédiaires qui jouent un rôle dans ce transfert.

Annoncé à Chelsea, proposé au Paris Saint-Germain, déclaré non-vendable par son propre coach, Cristiano Ronaldo n'en finit pas d'animer le mercato estival. Son souhait serait toutefois de rester en Europe cette saison, à l'approche du Mondial 2022 qui sera très certainement son dernier avec le Portugal.