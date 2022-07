Christian Eriksen signe à Manchester United pour 3 ans

"Manchester United a le plaisir de confirmer que Christian Eriksen a rejoint le club en signant un contrat jusqu'en 2025", explique un communiqué du club.

Victime d'un arrêt cardiaque en juin 2021 lors d'un match de l'Euro de football, Eriksen a pu reprendre le football fin février avec un défibrillateur cardiaque interne, après avoir été libéré de son contrat par l'Inter Milan, la réglementation italienne lui interdisant de jouer en Italie.

Il avait signé pour six mois avec le club de Brentford, qu'il avait aidé à se maintenir en Premier League en marquant un but et en délivrant quatre passes décisives en 11 matches.

"Manchester United est un club spécial et je suis très impatient de débuter. J'ai eu le privilège de jouer à Old Trafford à de nombreuses reprises mais le faire sous le maillot rouge de United sera un sentiment incroyable", a commenté le joueur.

Eriksen devrait rejoindre ses nouveaux coéquipiers en Australie où Manchester United est actuellement en tournée de pré-saison.