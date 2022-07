C'est bouclé: Robert Lewandowski va signer au FC Barcelone

Un accord a enfin été trouvé entre le Barça et le Bayern Munich. Le buteur polonais devrait s'engager ce week-end avec son nouveau club.

Les journalistes espagnols et allemands sont unanimes: Robert Lewandowski sera bientôt un joueur du Barça. Un accord a été trouvé entre les deux clubs pour un transfert estimé à 45 millions d'euros (+ 5 de bonus). Après de longues négociations, la dernière offre des Catalans aura donc été la bonne.

La nouvelle pourrait d'ailleurs être officialisée dès ce week-end. L'attaquant de 33 ans va signer un contrat jusqu'en 2025 au Camp Nou, confirme Fabrizio Romano.

Cela faisait plusieurs semaines que le joueur avait publiquement manifesté son envie de quitter l'Allemagne, où il aura tout gagné et inscrit 344 buts en 375 matches. Voilà son souhait exaucé. Il est attendu dans les prochaines heures à Barcelone, avec qui il devrait voyager aux Etats-Unis la semaine prochaine pour la tournée d'avant-saison.

Pour le FC Barcelone, il s'agit d'un renfort offensif spectaculaire, près d'un an après avoir dû laisser filer Lionel Messi au PSG. Et seulement quelques jours après la prolongation d'Ousmane Dembélé et la signature de Raphinha...