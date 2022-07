Journal du mercato (16/07): le Club Bruges à nouveau dans la danse pour Casper Nielsen

Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations) en Jupiler Pro League et à l'étranger, notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer. Transferts, fins de contrat, prêts (avec ou sans option d'achat)... on vous dit tout !

Le fil info:

- 9h55: en janvier dernier, Charleroi avait signé le défenseur Ben Karamoko pour une durée de 18 mois. Il n’a pas joué une seule minute et est actuellement en test à Hamarkameratene (D1 norvégienne).

- 9h50: Matthijs de Ligt (Juventus) devrait faire l'objet d'une nouvelle offensive du Bayern Munich dans les prochaines heures, selon Fabrizio Romano.

- 9h40: Casper Nielsen est plus que jamais sur le départ du côté de l’Union. Celui qui ne commencera certainement pas la nouvelle saison avec le maillot jaune et bleu intéresse certaines équipes étrangères mais aussi belges. Alors que La Gantoise est prête à mettre le prix demandé par l’Union (environ 5 millions d’euros) et fait tout pour convaincre le joueur, le Club Bruges est revenu à la charge pour le milieu danois. Les Brugeois avaient déjà montré leur intérêt avec insistance mais les discussions s’étaient arrêtées quand les Bruxellois avaient donné le mandat à Mogi Bayat. Plusieurs semaines plus tard, Nielsen s’est entretenu avec le T1 Carl Hoefkens, et la possibilité de jouer la Ligue des champions attire le Danois. Reste à voir si la présence de Bayat pourrait empêcher le transfert de se réaliser.

- 9h25: un accord aurait été trouvé entre Arsenal et Manchester City concernant Oleksandr Zinchenko selon Fabrizio Romano ! L'Ukrainien devrait débarquer chez les Gunners contre 35 millions d'euros. De quoi refroidir la piste Sergio Gomez (Anderlecht) ?

- 9h20: Nadhir Benbouali , ciblé par Charleroi, sera bientôt en Belgique ! Et c'est Mehdi Bayat qui l'affirme .

- 9h10: Mickaël Biron , attaquant martiniquais de 24 ans, arrive au RWDM en provenance d'Ostende.

- 8h45: c'est bouclé: Robert Lewandowski va signer au FC Barcelone .

- 8h30: Bart Verbruggen (RSCA) vers Burnley pour au moins 5 millions !

- 8h10: Officiel: Chelsea s'offre Kalidou Koulibaly ! Le Sénégalais a signé pour quatre ans.